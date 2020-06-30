На київських вулицях з’явилась нова, не передбачена Правилами дорожнього руху, розмітка.

“Місця для любителів штрафів” — дорожня розмітка яскравого помаранчевого кольору з таким написом з'явилася на вулицях Києва. У такий спосіб патрульна поліція вирішила розмалювати декі місця на київських вулицях.

Читайте також: Поліція може отримати право здійснювати габаритно-ваговий контроль

За 5 місяців 2020 року поліцейські винесли близько 40 тисяч постанов за порушення водіями транспортних засобів правил паркування.

“Ми зробили ці неправильні парковки, щоб ще раз, тепер іронічно, нагадати водіям про те, що тротуари, газони та пішохідні переходи — не місця для стоянки”, — зауважив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

У той же час на світлинах видно, що нова розмітка нанесена не на газони та пішохідні переходи, а прямо на проїжджу частину дороги.

"Наразі “Місць для любителів штрафів” у столиці 65, але планується, що їх буде понад 100", - зазначають у Патрульній поліції.

Також цікаво: Мінінфраструктури готується повернути техогляд легкових авто