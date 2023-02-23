Производитель предлагает в качестве опции водонепроницаемые сиденья и пол.

Jeep, похоже, реагирует на подобные функции на Ford Bronco. Когда Bronco дебютировал несколько лет назад, среди опций были заводские прорезиненные коврики и водонепроницаемая виниловая обивка – а у конкурентов такого не было.

В 2023 году Jeep Wrangler теперь можно заказать со схожими опциями, которые помогут салону лучше противостоять погодным условиям и облегчат его очистку. Дополнительный прочный пол стоит 995 долларов, а водонепроницаемые сиденья прибавляют 1695 долларов.

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Когда верхняя часть Wrangler открыта, а дверь снята, в салон проникает много грязи и пыли. Не говоря уже об осадках. Вот здесь и пригодятся опционные виниловые сиденья, имеющие дополнительную защиту от воды, плесени, разрывов и т.п. Водостойкие сиденья Jeep доступны в любом цвете, если он черный. Они также имеют светло-вольфрамовую просрочку и волшебную решетку Wrangler, вышитую на спинках сидений.



Замена стандартного напольного покрытия Wrangler на опционное, устойчивое к воде, упрощает очистку поверхности и включает в себя встроенные стоки для пола. Наряду с улучшенной способностью промываться шлангом, черный прочный пол имеет несколько слоев, которые, как говорится, также обеспечивают лучшую звукоизоляцию и теплозащиту.