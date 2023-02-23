Виробник пропонує в якості опції водонепроникні сидіння та підлогу.

Jeep, схоже, реагує на подібні функції, які вже є на Ford Bronco. Коли Bronco дебютував кілька років тому, серед опцій були заводські прогумовані килимки та вінілова водонепроникна оббивка – а у конкурентів такого не було.

У 2023 році Jeep Wrangler можна замовити зі схожими додатками, які допоможуть салону краще протистояти погодним умовам і полегшать його очищення. Додаткова міцна підлога коштує 995 доларів, а водонепроникні сидіння додають 1695 доларів.

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Коли верхня частина Wrangler відкрита, а двері зняті, в салон проникає багато бруду та пилу. Не кажучи вже про опади. Ось тут і стають у пригоді опційні вінілові сидіння, які мають додатковий захист від води, цвілі, розривів тощо. Водостійкі сидіння Jeep доступні в будь-якому кольорі, якщо він чорний. Вони також мають світло-вольфрамове прострочення та чарівну решітку Wrangler, вишиту на спинках сидінь.



Заміна стандартного підлогового покриття Wrangler на опційне, стійке до води, спрощує очищення поверхні та включає вбудовані стоки для підлоги. Поряд з покращеною здатністю промиватися шлангом, чорна міцна підлога має кілька шарів, які, як кажуть, також забезпечують кращу звукоізоляцію та теплозахист.