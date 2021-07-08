Интерьер машины больше напоминает кабину самолета. И одновременно капитанский мостик яхты. Но этот автомобиль создан для эффективного передвижения по земле.

Компания Ineos Automotive, которая принадлежит британскому миллиардеру Джиму Рэтклиффу, представила экстерьер внедорожника Grenadier год назад. Теперь нам позволили заглянуть внутрь машины.

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Создатели Grenadier взяли за образец для своего творения настоящую легенду британского автопрома – Land Rover Defender. Они стремились сделать свой автомобиль максимально подобным на классический "Деф", но немного лучшим в мельчайших аспектах. Результат – перед нами на фото, и производитель заявляет, что салон внедорожника и пикапа будет устойчивым к воде снаружи и внутри. Салон буквально можно мыть из шланга в домашних или полевых условиях, а вода будет стекать через специальные отверстия в полу.

Все кнопки и органы управления обрезиненные, а некоторые еще и прикрыты крышками. Часть кнопок вынесена на панель между люками на потолке Grenadier. С помощью потолочных переключателей водитель может управлять блокировкой дифференциалов, а также переключать режимы езды. Кроме этого, с помощью кнопок можно управлять лебедкой и дополнительным внешним освещением – под эти функции производитель оставил "пустые" переключатели.

В этом суровом интерьере нашлось место и для сенсорного экрана с диагональю 12,3 дюйма. Мультимедийная система Grenadier поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto.

Кресла, как и кнопки в салоне Grenadier, не боятся воды, а материал их обивки устойчив к появлению пятен и легко чистится. Однако клиенты смогут заказать и кожаную отделку.

Фото: Ineos Grenadier / Ineos

Под капотом Grenadier работает или бензиновый R6 на 281 силу, или дизельный 245-сильный мотор, оба от BMW. Коробка передач – автомат ZF с приводом на обе оси и раздаточной коробкой. В подвеске используются неразрезные мосты с тягами Панара.

Заказать Ineos Grenadier можно будет уже в октябре этого года, а первые машины к покупателям прибудут в июле 2022 года. Сначала появится внедорожник, а за ним начнут выпускать и пикапы.

Цены на машины официально не объявлялись, однако на момент прошлогодней презентации отмечалось, что машины будут стоить от 40 тысяч фунтов стерлингов – полтора миллиона гривен по текущему курсу.