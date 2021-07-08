Інтер'єр машини більше нагадує кабіну літака. І одночасно капітанський місток яхти. Але цей автомобіль створений для ефективного пересування землею.

Компанія Ineos Automotive, яка належить британському мільярдеру Джиму Реткліффу, представила екстер'єр позашляховика Grenadier рік тому. Тепер нам дозволили зазирнути всередину машини.

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Творці Grenadier узяли за взірець для свого творіння справжню легенду британського автопрому – Land Rover Defender. Вони прагнули зробити свій автомобіль максимально подібним до класичного “Дефа”, але трішки кращим у найдрібніших аспектах. Результат – перед нами на фото і виробник заявляє, що салон позашляховика та пікапа буде стійким до води зовні й усередині. Салон буквально можна мити зі шланга в домашніх чи польових умовах, а вода стікатиме крізь спеціальні отвори в підлозі.

Усі кнопки та органи управління гумовані, а деякі ще й прикриті кришками. Частина кнопок винесена на панель між люками на стелі Grenadier. За допомогою стельових перемикачів водій може управляти блокуванням диференціалів, а також перемикати режими їзди. Крім цього, за допомогою кнопок можна управляти лебідкою і додатковим зовнішнім освітленням – під ці функції виробник залишив “порожні” перемикачі.

У цьому суворому інтер’єрі знайшлось місце і для сенсорного екрана з діагоналлю 12,3 дюйма. Мультимедійна система Grenadier підтримує протоколи Apple CarPlay та Android Auto.

Крісла, як і кнопки в салоні Grenadier, не бояться води, а матеріал їхньої оббивки стійкий до появи плям і легко чиститься. Однак клієнти зможуть замовити й шкіряну обробку.

Фото: Ineos Grenadier / Ineos

Під капотом Grenadier працює або бензиновий R6 на 281 силу, або дизельний 245-сильний мотор, обидва від BMW. Коробка передач – автомат ZF з приводом на обидві осі та роздавальною коробкою. У підвісці використовуються нерозрізні мости з тягами Панара.

Замовити Ineos Grenadier можна буде вже у жовтні цього року, а перші машини до покупців прибудуть у липні 2022 року. Спочатку з'явиться позашляховик, а за ним почнуть випускати й пікапи.

Ціни на машини офіційно не оголошувались, однак на момент торішньої презентації зазначалось, що машини коштуватимуть від 40 тисяч фунтів стерлінгів – півтора мільйона гривень, за поточним курсом.