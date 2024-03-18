Бренд зарядных устройств для электромобилей bp pulse обязался электрифицировать одну из самых больших и загруженных остановок грузовиков Европы устройствами для питания электрических тяжелых грузовых автомобилей (HGV).

Международный парк грузовиков Ashford International Truckstop площадью 8,5 га размещен в графстве Кент, Англия. Сейчас там 660 парковочных мест и удобные услуги для водителей грузовиков, а также рестораны, магазины, бары и тренажерный зал.

Парковочная зона имеет удачное расположение неподалеку от Дувра, самого оживленного паромного порта Великобритании и терминала Евротуннель в Фолкстоне. Около 3,5 миллиона грузовых автомобилей ежегодно пересекают Ла-Манш через порт Дувр и Евротоннель.

Читайте также Владельцы внедорожников будут платить за парковку в Париже больше, чем других авто

Таким образом, приобретение компанией bp pulse права электрификации жизненно важной остановки для грузовиков позволит лучше удовлетворить потребности операторов большегрузных автомобилей Великобритании и Европы, которые переходят на электромобили.

"Чтобы операторы автопарков рассматривали возможность перехода на электричество, они должны быть уверены, что для их поддержки существует инфраструктура. Именно поэтому мы стремимся закрепить землю на важном месте вблизи Дувра, поскольку должны удовлетворить растущие потребности операторов большегрузных автомобилей, которые переходят на электромобили. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с национальными партнерами по энергетической инфраструктуре, чтобы способствовать своевременному подключению электроэнергии для нашего амбициозного проекта", - подчеркнул генеральный менеджер bp pulse Europe Штефан фон Добшютц.

Фото: Ashford International Truckstop

Сообщается, что bp pulse может установить зарядные устройства для электромобилей, которые подходят как для быстрой зарядки, так и для ночной зарядки. На парковочных местах Ashford International Truckstop (см. видео внизу) планируется разместить зарядные устройства мощностью около 20 мегаватт, 10 зарядных устройств 400 кВт и 125 х 100 кВт. Конечно, это будет зависеть от наличия подключения к электросети и скорости электрификации сектора автомобильных грузовых перевозок.

Читайте также В Киеве парковка снова бесплатная: постановление суда

В январе 2023 года bp puls запустила первый в Европе коридор для зарядки грузовиков вдоль 600-километрового участка Рейнско-Альпийского коридора через Германию. У bp есть 21 действующая остановка для электрогрузовиков Aral pulse (бренд bp в Германии). Это позволяет электрическому грузовику преодолеть более 750 км несколькими маршрутами по всей Германии.

Ожидается, что первые зарядные устройства мощностью мегаватт будут установлены в Эшфорде с 2026 года. После того как они будут подключены к сети, это установит связь между зарядным коридором Великобритании и Германии, что поощрит операторов тяжеловесных автомобилей дальше переходить на электричество.