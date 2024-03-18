Бренд зарядних пристроїв для електромобілів bp pulse зобвязався електрифікувати одну з найбільших і завантажених зупинок вантажівок Європи пристроями для живлення електричних важких вантажних автомобілів (HGV).

Міжнародний парк вантажівок Ashford International Truckstop площею 8,5 га розміщено в графстві Кент, Англія. Наразі там пропонується 660 паркувальних місць і зручні послуги для водіїв вантажівок, а також ресторани, магазини, бари та тренажерний зал.

Паркувальна зона має вдале розташовання неподалік від Дувра, найжвавішого поромного порту Великобританії й терміналу Євротунель у Фолкстоні. Близько 3,5 мільйона вантажних автомобілів щороку перетинають Ла-Манш через порт Дувр і Євротунель.

Читайте також Власники позашляховиків платитимуть за паркування в Парижі більше, ніж інших авто

Таким чином, придбання компанією bp pulse права електрифікації життєво важливої зупинки для вантажівок дозволить краще задовольнити потреби операторів великовантажних автомобілів Великобританії та Європи, які переходять на електромобілі.

"Щоб оператори автопарків розглядали можливість переходу на електрику, вони повинні бути впевнені, що для їхньої підтримки існує інфраструктура. Саме тому ми прагнемо закріпили землю на важливому місці поблизу Дувра, оскільки маємо задовольнити зростаючі потреби операторів великовантажних автомобілів, які переходять на електромобілі. Ми з нетерпінням чекаємо співпраці з національними партнерами з енергетичної інфраструктури, щоб сприяти своєчасному підключенню електроенергії для нашого амбітного проекту", - підкреслив генеральний менеджер bp pulse Europe Штефан фон Добшютц.

Фото: Ashford International Truckstop

Повідомляється, що bp pulse може встановити зарядні пристрої для електромобілів, які підходять як для швидкої зарядки, так і для нічної зарядки. На паркувальних місцях Ashford International Truckstop (див. відео внизу) планується розмістити зарядні пристрої потужністю близько 20 мегаватів, 10 зарядних пристроїв 400 кВт і 125 х 100 кВт. Звісно, це буде залежати від наявності підключення до електромережі та швидкості електрифікації сектора автомобільних вантажних перевезень.

Читайте також У Києві паркування знову безкоштовне: ухвала суду

У січні 2023 року bp puls запустила перший в Європі коридор для зарядки вантажівок уздовж 600-кілометрової (373-мильної) ділянки Рейнсько-Альпійського коридору через Німеччину. У bp є 21 діюча зупинка для електровантажівок Aral pulse (бренд bp у Німеччині). Це дозволяє електричній вантажівці подолати понад 750 км кількома маршрутами по всій Німеччині.

Очікується, що перші зарядні пристрої потужністю мегават будуть встановлені в Ешфорді з 2026 року. Після того, як вони будуть підключені до мережі, це встановить зв’язок між зарядним коридором Великобританії та Німеччини, щоб заохотити операторів великовагових автомобілів далі переходити на електрику.