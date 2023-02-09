Обновленная Mazda2 в 2023 году снаружи изменилась мало, зато получила новый силовой агрегат и увеличила цену.

Когда Mazda 2 впервые вышла на рынок Великобритании в 2014 году, она оценивалась в 11 995 фунтов стерлингов ($14 490 долларов). Сейчас, после обновления, ее стоимость начинается с 17750 фунтов стерлингов (21430 долларов США). В Украине эта модель официально не продается, но если вы ее видели на улице, это машины, привезенные из Европы или США.

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Действительно, маленькие автомобили существенно подорожали за последние девять лет, но они получили массу дополнительного оборудования.

Mazda2 2023 модельного года для Британии доступна с четырехцилиндровым двигателем с тремя уровнями мощности. 1,5-литровый двигатель выдает 75 л. в стандартной комплектации, 90 л. и 115 л.с. для наиболее агрессивных спецификаций.

Модель 2023 года доступна в четырех комплектациях: Centre-Line, Homura, Exclusive-Line и Homura Aka. Все они имеют обновленную переднюю часть, несколько новых декоративных приборных панелей и новые цвета экстерьера, а именно Aero Gray и Air Stream Blue.

Также предлагается Mazda2 Hybrid. Однако имейте в виду, что это Mazda только по названию. В отличие от Toyota Yaris Hybrid стоимостью 22 110 фунтов стерлингов (26 670 долларов США), на основе которого она создана, Mazda более доступна – стоит 21 820 фунтов стерлингов (26 330 долларов США).