Оновлена Mazda2 2023 року зовні змінилась мало, натомість отримала новий силовий агрегат та збільшила ціну.

Коли Mazda 2 вперше вийшла на ринок Великобританії у 2014 році, вона коштувала від 11 995 фунтів стерлінгів($14 490 доларів). Зараз, після оновлення, її вартість починається з 17 750 фунтів стерлінгів (21 430 доларів США). В Україні ця модель офіційно не продається, але якщо ви її бачили на вулиці, то це машини, привезені з Європи чи США.

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Справді, маленькі автомобілі суттєво подорожчали за останні дев’ять років, але водночас вони отримали масу додаткового обладнання.

Mazda2 2023 модельного року для Британії доступна з чотирициліндровим двигуном із трьома рівнями потужності. 1,5-літровий двигун видає 75 к.с. у стандартній комплектації, 90 к.с. і 115 к.с. для найагресивніших специфікацій.

Модель 2023 року доступна в чотирьох комплектаціях: Centre-Line, Homura, Exclusive-Line і Homura Aka. Усі вони мають оновлену передню частину, кілька нових декоративних панелей приладів і нові кольори екстер’єру, а саме Aero Gray і Air Stream Blue.

Також пропонується Mazda2 Hybrid. Однак майте на увазі, що це Mazda лише за назвою. На відміну від Toyota Yaris Hybrid вартістю 22 110 фунтів стерлінгів (26 670 доларів США), на основі якого вона створена, Mazda доступніша – коштує 21 820 фунтів стерлінгів (26 330 доларів США).