Абсолютное большинство самодельных автомобилей ХХ века относилось к классам, которые не выпускались промышленностью. Наиболее редкими среди советских самоделок были амфибии. Авто24 расскажет об одной из них, которая так необычна, что выделяется даже на фоне других эксклюзивных машин. Ее сделали братья Демидовы из Кривого Рога.

Ошибочно мнение, что советские люди мастерили автомобили от безденежья, ведь именно средств на строительство достойной самоделки нужно немало. Но и это не главное – важно иметь достаточно технических знаний. Ведь только технически грамотный человек мог создать конструкцию, подобную "Кадомобилю" Демидовых, созданного в 1974 году.

Главная проблема всех амфибий – в необходимости совместить свойства лодки и дорожного транспортного средства в одном кузове. Сделать корпус, хорошо приспособленный к передвижению по воде, несложно. Но тогда он будет малоэстетичный и неудобный для пользования на суше. Сделать его более адекватным с точки зрения сухопутных задач – будет плохо двигаться по воде. Братья Демидовы нашли нестандартное решение: трансформер.

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Конструкторы рассуждали следующим образом. Чтобы колеса не создавали сопротивления при движении по воде, их можно поднимать в глубину кузова. А можно просто прикрыть снизу некими обтекателями. Которым одновременно придать форму, повышающую мореходность судна. Но куда девать те поплавки-обтекатели, когда машина будет двигаться по суше к водоему – не возить же их на крыше или на прицепе?

И родилось необычное решение. В формате "автомобиль" эти поплавки служат частью его кузова – бортами. А в формате "судно", после спуска на воду, они на шарнирах заводятся под колеса, так что транспортное средство превращается фактически в катамаран. Реализовать эту идею удалось аккуратно и эффективно, единственный недостаток – открытый по бокам салон амфибии, когда она находится на воде. Эксплуатация на закрытых водоемах показала, что машина хорошо держится на плаву, откидные "понтоны" не дают ей глубоко погружаться в воду. Кузов склеили из стеклопластика, с усилением металлом в необходимых местах.

В техническом плане "Кадомобиль" типичен для советского движения "СамАвто": силовой агрегат – оппозитный мотоциклетный от "Урала", трансмиссия и подвеска – от "Запорожца", колеса – от мотоколяски СМЗ. Поскольку на плаву (из-за невысокой скорости движения) силовому агрегату нужно эффективное охлаждение, к "оппозитнику" пристроили мощный вентилятор с направляющим аппаратом от ЗАЗ-966.

Интересно, что понимая новаторство компоновки своего трансформера, братья Демидовы подавали заявку на изобретение, и в 1975 году ими было получено соответствующее авторское свидетельство. Высокую оценку реализованному проекту дали эксперты НАМИ – в первую очередь за оригинальное решение "компоновочной и конструктивной схем".

Над машиной криворожане работали в течение нескольких лет, работы продолжались в 1966 – 1974 гг. Нынешняя судьба уникального изделия неизвестна.

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