Украинские дороги продолжают подбрасывать нам для знакомства настоящие раритеты. Самоделка под названием "Азов" несмотря на солидный возраст, снова появилась на дорогах Запорожской области.

Судя по некоторым нюансам, этот простенький с виду автомобиль был построен явно в советский период, но в ту пору не светился на телеэкране и на страницах научно-популярных журналов, как некоторые его более пафосные сородичи. Зато в отличие от них он до сих пор не просто остается в строю, а и пребывает в эксплуатации – наши читатели периодически встречают его на улицах Бердянска.

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На автомобиле стоят регистрационные номера украинского образца второго поколения, такие выдавали в 1993-1994 годах, но скорее всего, “Азов” построен несколько раньше. Интересно, что эта самоделка сконструирована вполне в духе времени (даже если брать за точку отсчета начало девяностых). У нее кузов хэтчбек, типичная для размеров В-класса трехдверная архитектура и переднеприводная компоновка.

Фирменную эмблему сделали из “москвичевской”, которая досталась дизайнерам -аматорам вместе с радиаторной решеткой.

Последнее обстоятельство вообще редкость для отечественного движения СамАвто, поскольку самодельные машины всегда базировались на агрегатах массовых, давно выпускающихся промышленностью моделей – и переднеприводных среди таковых не числилось вплоть до тех самых девяностых. Но конструктор “Азова” не обращался к силовому агрегату “Лада Самара” или “Таврии”, которые тогда были супердефицитны и потому нереально дороги. Под капотом скрывается двигатель МеМЗ-968 от классического “Запорожца”. Развернутый на 180 градусов (и с перевернутой главной парой в трансмиссии), как это сделано на ТПК и ЛуАЗ-969 “Волынь”, он технически красиво превращает заднеприводную компоновку в переднеприводную.

Самодельный автомобиль “Азов” выглядит вполне ладно, гармонию нарушают лишь несколько неудачных моментов в оформлении передка и остекления кабины.

Заслуживает уважения и метод изготовления кузова – в нем нет деталей от серийных автомобилей, даже такие сложные фрагменты, как дверной проем и рамку лобового стекла самодеятельный конструктор изготовил сам.

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О “непородистом” происхождении автомобиля можно догадаться разве что по перевернутой радиаторной решетке (при том что радиатора-то собственно и нет) от ”Москвич-412” и по передним поворотникам от “копейки”. Даже бамперы – самостоятельного изготовления. Кстати, именно многочисленные детали фурнитуры обычно с головой выдают изделия СамАвто – но в этом случае несколько таких маркеров теряется на фоне основной массы оригинальных деталей.

Остается порадоваться за автора этого проекта и пожелать его детищу долгих лет активной жизни, интересных и полезных путешествий.

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