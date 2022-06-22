Владелец четырехдверного седана просто обрезал болгаркой крышу.

В Украине Lanos давно стал народным автомобилем. Он выпускался под брендами ЗАЗ, Daewoo и Chevrolet. Имел кузов седан, трех– или пятидверный хэтчбек, пикап, фургон, был даже электромобиль. А концепт-кар даже был кабриолетом.

Кстати Lanos-кабриолет: почему ми их не видели

Киевлянин, вероятно, решил повторить концепт 1995 года. С подержанного Daewoo Lanos, пережившего много дорог, он срезал крышу, сообщает Топ-Жир. Просто болгаркой. Таким образом, из седана “Ланос” стал кабриолетом. А для того, чтобы никто не сомневался в подлинности украинской машины, владелец установил на задний ряд пластиковый стул, который украл в каком-то уличном кафе.

Теперь ни один Джорджетто Джуджаро, который вроде бы являлся дизайнером “Ланоса”, его не узнает.