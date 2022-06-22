Власник чотиридверного седану просто обрізав болгаркою дах.

В Україні Lanos давно став народним автомобілем. Він випускався під брендами ЗАЗ, Daewoo та Chevrolet. Мав кузов седан, три- чи п'ятидверний хетчбек, пікап, фургон, був навіть електромобіль. А концепт-кар навіть був кабріолетом.

До речі чому ми не бачили на дорогах Ланосів-кабріолетів

Киянин, мабуть, вирішив повторити концепт 1995 року. З вживаного Daewoo Lanos, який пережив багато доріг, він зрізав дах, повідомляє Топ-Жир. Просто болгаркою. Таким чином з седана «Ланос» став кабріолетом. А для того, щоб ніхто не сумнівався у автентичності української машини, власник встановив на задній ряд пластиковий стілець, який поцупив у якомусь вуличному кафе.

Тепер жоден Джорджетто Джуджаро, який ніби-то був дизайнером «Ланоса», його не впізнає.