Или может взять больше пассажиров.

Honda выпустила новую версию своего самолета, который продает с 2018 года. Теперь он называется HondaJet Elite S.

Одно из главных усовершенствований, благодаря которому рестайлинговый HondaJet получил фирменную табличку Elite S – большая полезная нагрузка. Его максимальный взлетный вес возрос на 90 кг, то есть операторы могут загружать больше горючего для более длительного полета, аж до 2600 км. Или – взять на борт еще одного члена экипажа.

Также интересно: с Jeep Cherokee сделали самолет и продают за бешеные деньги

Пилотам стало летать на Elite S легче, чем на существующих вариантах самолета. Это произошло благодаря новым функциям авионики, которые заменяют голосовые команды текстовыми сообщениями для более четкой и эффективной связи. Недавно введенная в действие система усовершенствованного усиления рулевого управления также уменьшает рабочую нагрузку пилота и делает полет более безопасным в любых погодных условиях.

На выбор клиентам предлагается три новых цвета краски или индивидуальная одноразовая схема окраски.

Elite S от HondaJet можно заказать уже сейчас по цене примерно 5,4 млн долларов. Впрочем, как и в автомобилях, опции могут существенно поднять стоимость заказа. Например, дополнительно заказать можно частный туалет или кухню, или дорогую аудиосистему Bongiovi.