Або може взяти більше пасажирів.

Honda випустила нову версію свого літака, який продає з 2018 року. Тепер він називається HondaJet Elite S.

Одне з головних удосконалень, завдяки якому рестайлінговий HondaJet отримав фірмову табличку Elite S – більше корисне навантаження. Його максимальна злітна вага зросла на 90 кг, тобто оператори можуть завантажувати більше пального для дальшого польоту, аж до 2600 км. Або – взяти на борт ще одного члена екіпажу.

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Пілотам стало літати на Elite S легше, ніж на існуючих варіантах літака. Це сталося завдяки новим функціям авіоніки, які замінюють голосові команди текстовими повідомленнями для більш чіткого та ефективного зв'язку. Нещодавно введена в дію система вдосконаленого посилення рульового управління також зменшує робоче навантаження пілота та робить політ безпечнішим у різноманітних погодних умовах.

На вибір клієнтам пропонується три нових кольори фарби або індивідуальну одноразову схему забарвлення.

Elite S від HondaJet можна замовити вже зараз за ціною приблизно 5,4 млн доларів. Втім, як і в автомобілях, опції можуть суттєво підняти вартість замовлення. Наприклад, додатково замовити можна приватний туалет або кухню, чи дорогу аудіосистему Bongiovi.