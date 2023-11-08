Понадобилось около часа работы, чтобы снова запустить дизель старого карьерного самосвала, но 14-литровый двигатель теперь мурлычет, как большой кот.

Мы обычно ассоциируем двенадцатицилиндровые двигатели с автомобилями высокого класса, такими как Audi Q7 V12 TDI, Rolls-Royce Cullinan или Bentley Bentayga. Однако моторы V12 имеют долгую историю служения гораздо более утилитарным целям. Таков Detroit Diesel Series 71, двигатель, который был доступен как в рядной, так и в V-образной конфигурации.

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Оставленный гнить в течение многих лет, этот старый ржавый самосвал имеет вариант V12 с рабочим объемом 14 литров и мощностью примерно 425 лошадиных сил. Мотор предлагался в конфигурациях с атмосферным наддувом и турбонаддувом с мощностью от 394 до 525 л.

Почти часовое видео может показаться чрезмерным, но мы считаем, что оно стоит каждую секунду вашего времени. В расцвете своих лет этот массивный двигатель перевозил тяжелые грузы в карьере в Квинсленде на северо-востоке Австралии. Самосвал Wabco Haulpak, к сожалению, не ушел на пенсию, которой он заслуживал, поскольку его оставили мертвым, чтобы освободить место для новой, более совершенной техники.

Следует отметить, что Detroit Diesel Series 71 использовал нагнетатель Рутса с редукторным приводом, но технически его все еще называли атмосферным двигателем. Находясь в состоянии покоя в течение длительного периода времени и подвергаясь влиянию стихий, неудивительно, что этот самосвал имел дырку от ржавчины во впускном отверстии. В баке все еще было немного дизельного топлива, но была добавлена новая партия вместе с очистителем топливных форсунок. Также была использована WD-40 и установлена пара батарей.

Если вы хотите перейти к лучшей части видео, где этот V12 снова ревет – перематывайте видео на отметку 54:20.