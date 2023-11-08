Знадобилася близько години роботи, щоб знову запустити дизель старого кар’єрного самоскиду, але 14-літровий двигун тепер муркоче, як великий кіт.

Ми зазвичай асоціюємо дванадцятициліндрові двигуни з автомобілями високого класу, такими як Audi Q7 V12 TDI, Rolls-Royce Cullinan або Bentley Bentayga. Однак мотори V12 мають довгу історію служіння набагато більш утилітарним цілям. Таким є Detroit Diesel Series 71, двигун, який був доступний як у рядній, так і у V-подібній конфігурації.

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Найменшим із них був одноциліндровий 1,2-літровий агрегат, а найбільшим був 18,6-літровий бегемот V16. Залишений гнити протягом багатьох років, цей старий іржавий самоскид має варіант V12 з робочим об’ємом 14 літрів і потужністю приблизно 425 кінських сил. Мотор пропонувався в конфігураціях з атмосферним наддувом і турбонаддувом з потужністю від 394 до 525 к.с.

Майже годинне відео може здатися надмірним, але ми вважаємо, що воно варте кожної секунди вашого часу. У розквіті своїх років цей масивний двигун об’ємом 852 кубічних дюйма перевозив важкі вантажі в кар’єрі в Квінсленді на північному сході Австралії. Самоскид Wabco Haulpak, на жаль, не пішов на пенсію, на яку він заслуговував, оскільки його залишили мертвим, щоб звільнити місце для нової, досконалішої техніки.

Слід зазначити, що Detroit Diesel Series 71 використовував нагнітач Рутса з редукторним приводом, але технічно його все ще називали атмосферним двигуном. Перебуваючи в стані спокою протягом тривалого періоду часу та піддаючись впливу стихій, не дивно, що цей самоскид мав дірку від іржі у впускному отворі. У баку все ще було трохи дизельного палива, але була додана нова партія разом із очисником паливних форсунок. Також було використано WD-40 і встановлено пару батарей.

Якщо ви хочете перейти до найкращої частини відео, цей V12 знову реве – перемотуйте відео на позначку 54:20.