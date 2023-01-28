15 моделей б/у автомобилей, которые чаще всего появлялись на сайтах автопродаж в 2022 году.

Топ-15 самых дорогих подержанных автомобилей в Украине в 2022 году

Самой дорогой моделью среди подержанных автомобилей на рынке оказался BMW X7. Его средняя цена составила $93 999, средним возрастом 2,2 года.

На втором месте оказался Audi Q8 (средняя цена $74 500, средний возраст 2,7 года), а на третьем – Audi E-Tron ($67 000, 1,9 года).

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15 моделей авто на рынке Украины с самой высокой средней ценой. Информация Automoto.ua



В списке самых дорогих авто оказались в основном элитные автомобили в возрасте до 5 лет. Первые четыре позиции – это автомобили сегмента "почти новых" авто в возрасте до 3 лет.

Самым молодым из самых дорогих в 2022 году стал Volkswagen ID.4 со средним возрастом 0,6 года, то есть эти авто продают фактически новыми, а самым старым – Mercedes-Benz G-Class (средний возраст 11,5 года).

Методика исследования

Эксперты Института исследований авторынка проработали массив данных объявлений по продаже автомобилей за 2022 год, предоставленный агрегатором Automoto.ua, и составили топ-15 моделей авто с самой высокой средней ценой. Внимали только массовые автомобили, количество объявлений продажи которых составляло не менее 50. То есть, в рейтинг не вошли единичные продажи ультра дорогих машин, а определены именно глобальные тенденции на рынке.