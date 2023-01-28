15 моделей вживаних автомобілів, які найчастіше з'являлись на сайтах автопродажів в 2022 році.

Топ-15 найдорожчих вживаних авто в Україні у 2022 році

Найдорожчою моделлю серед вживаних автомобілів на ринку виявися BMW X7. Його середня ціна склала $93 999, середнім віком 2,2 року.

На другому місці опинився Audi Q8 (середня ціна $74 500, середній вік 2,7 року), а на третьому - Audi E-Tron ($67 000, 1,9 року).

Також цікаво Топ-15 найдешевших авто в Україні



15 моделей авто на ринку України із найвищою середньою ціною. Дані Automoto.ua



У переліку найдорожчих авто опинилися в основному елітні авто віком до 5 років. Перші чотири позиції — це автомобілі сегмента "майже нових" авто віком до 3 років.

Наймолодшим серед найдорожчих у 2022 році став Volkswagen ID.4 із середнім віком 0,6 року, тобто ці авто продають фактично новими, а найстарішим – Mercedes-Benz G-Class (середній вік 11,5 року).

Методика дослідження

Експерти Інституту досліджень авторинку опрацювали масив даних оголошень з продажу автомобілів за 2022 рік, наданий агрегатором Automoto.ua, та склали топ-15 моделей авто з найвищою середньою ціною. До уваги брали лише масові автомобілі, кількість оголошень продажу яких складала не менше 50. Тобто, у рейтинг не увійшли одиничні продажі ультра дорогих машин, а визначені саме глобальні тенденції на ринку.