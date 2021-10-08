Уникальные машины из предыдущих фестивалей должны помочь организаторам удержаться на плаву в то время, пока мероприятие не проводится, из-за ограничений, наложенных для борьбы с пандемией.

Из-за коронавируса фестиваль отменяли два года подряд, из-за чего у организаторов начались финансовые трудности. Чтобы их решить, решено продать две сотни уникальных транспортных средств, скульптур, инсталляций и арт-объектов, созданных художниками для Burning Man прошлых лет.

Смотрите также: Украинские тюнеры "натянули" кузов "Запорожца" на Porsche

Фестиваль Bunrning Man проходит в пустыне штата Невада ежегодно с 1986 года. Мероприятие славится своими необычными арт-объектами, в частности транспортными средствами, которые часто напоминают инопланетные автомобили.

Из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, фестиваль отменяют уже второй год подряд. Чтобы хоть частично компенсировать убытки, организаторы Burning Man решили выставить на торги около 200 уникальных экспонатов. Трое из них особенно интересные машины.

Наверное, самым известным арт-каром на аукционе будет "ракетомобиль" Дэвида Беста. Необычное транспортное средство создано на базе Cadillac Sedan DeVille 1973 года. "Седан", который способен принять на борт 16 пассажиров, оценивается примерно в 50 тысяч долларов.

Машину-таракана на базе Honda Civic 2004 рассчитывают продать за 20 тысяч долларов, а электрический скутер с кованым кузовом в форме трилобита, по оценкам аукциона, должен принести 40 тысяч долларов.

Фото: арт-машины фестиваля Bunrning Man / Sotheby's