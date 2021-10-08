Унікальні машини з попередніх фестивалів повинні допомогти організаторам втриматись на плаву в той час, поки захід не проводиться, через обмеження, накладені для боротьби з пандемією.

Через коронавірус фестиваль скасовували два роки поспіль, через що в організаторів почалися фінансові труднощі. Аби їх вирішити, вирішено продати дві сотні унікальних транспортних засобів, скульптур, інсталяцій та арт-об’єктів, створених митцями для Burning Man минулих років.

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Фестиваль Bunrning Man проходить в пустелі штату Невада щорічно з 1986 року. Захід славиться своїми незвичайними арт-об'єктами, зокрема транспортними засобами, які часто нагадують інопланетні автомобілі.

Через обмеження, викликані пандемією коронавірусу, фестиваль скасовують вже другий рік поспіль. Щоб хоч частково компенсувати збитки, організатори Burning Man вирішили виставити на торги близько 200 унікальних експонатів. Три з них є особливо цікавими машинами.

Напевне, найвідомішим арт-каром на аукціоні буде “ракетомобіль” Девіда Беста. Незвичайний транспортний засіб створений на базі Cadillac Sedan DeVille 1973 року. “Седан”, здатний прийняти на борт 16 пасажирів, оцінюється приблизно у 50 000 доларів.

Машину-таргана на базі Honda Civic 2004 року розраховують продати за 20 000 доларів, а електричний скутер з кованим кузовом у формі трилобіта, за оцінками аукціону, повинен принести 40 000 доларів.

Фото: арт-машини фестивалю Bunrning Man / Sotheby's