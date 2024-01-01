Самый быстрый реактивный картинг на планете продают за 15 000 долларов

Есть много способов потратить 15 000 долларов, если вам нравятся быстрые вещи с четырьмя колесами. Однако мы можем поспорить, что большинство из этих транспортных средств не входят в Книгу рекордов Гиннеса, как самый быстрый в мире реактивный картинг, который продается в Канзасе.

Читайте также: Прокатный картинг: как стать самым быстрым водителем на районе

8 октября 2021 года картинг получил награду Книги рекордов Гиннесса, разогнавшись до 185 км в час. Такая скорость была достигнута благодаря установке двух реактивных двигателей KingTech K450G4.

Карт, построенный Скайларом Дженуари, потребовал 18 месяцев исследований, которые включали изучение реактивных двигателей, коэффициентов лобового сопротивления и платформ для картинга. Сначала он испытал реактивные двигатели на мопеде, прежде чем перейти на картинг. Энтузиасту, его отцу и брату понадобилось еще шесть месяцев, чтобы завершить строительство.

Покупка сопровождается сертификатом, рамой переключателя передач и двумя малоиспользуемыми реактивными двигателями. Если вы хотите оба транспортных средства, Дженуари предлагает покупателю договориться о мопеде. Пара использует одинаковые реактивные двигатели, поэтому вы можете передвигаться на большой скорости двумя очень крутыми способами.