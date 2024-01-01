Найшвидший реактивний картинг на планеті продають за 15 000 доларів

Є багато способів витратити 15 000 доларів, якщо вам подобаються швидкі речі з чотирма колесами. Проте ми можемо посперечатися, що більшість із цих транспортних засобів не входять до Книги рекордів Гіннеса, як найшвидший у світі реактивний картинг, який продається в Канзасі.

Читайте також: Прокатний картинг: як стати найшвидшим водієм на районі

8 жовтня 2021 року картинг отримав нагороду Книги рекордів Гіннесса, розігнавшись до 185 км на годину. Така швидкість була досягнута завдяки встановленню двох реактивних двигунів KingTech K450G4.

Високооктанове пальне Mustang 100, яке доступне на АЗК WOG, заправляють у спортивні та заряджені автомобілі, щоб отримати від їх двигунів максимальну продуктивність та динаміку розгону. Рекламна інформація

Карт, побудований Скайларом Дженуарі, потребував 18 місяців досліджень, які включали вивчення реактивних двигунів, коефіцієнтів лобового опору та платформ для картингу. Спочатку він випробував реактивні двигуни на мопеді, перш ніж перейти на картинг. Ентузіасту, його батькові та братові знадобилося ще шість місяців, щоб завершити розробку.

Покупка супроводжується сертифікатом, рамою перемикача передач і двома маловикористаними реактивними двигунами. Якщо ви хочете обидва транспортні засоби, Дженуарі пропонує покупцеві можливість домовитися про мопед. Пара використовує однакові реактивні двигуни, тож ви можете пересуватися на великій швидкості двома дуже крутими способами.