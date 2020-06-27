Прокатний картінг – гарний спосіб весело та з задоволенням провести час. Але якщо тренуватись регулярно, то можна значно покращити свої водійські навики.

Майже всі пілоти “Формули 1” починали свою кар’єру з картингу. Адже загальні закони фізики, за якими рухається будь-який автомобіль, однакові. Саме тому той, хто може швидко їздити на маленькому картингу, зможе легше впоратись і великим автомобілем. Та все ж, у прокатного картинга є деякі особливості, знаючи про які, можна стати найшвидшим пілотом у своїй компанії.

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Вибір картингу

Запам'ятайте номер карта, який часто займає перші позиції у результатах минулих заїздів

Не всі прокатні карти їдуть однаково. На кожному картодромі є машини у кращому, або гіршому технічному стані. Тож для того, аби приїхати першим, потрібно вибрати гарний карт. У прокатному картингу всі машинки пронумеровані. Результати заїзду, зазвичай, роздруковують та залишають на стійці реєстрації. Подивіться на результати минулих заїздів та спробуйте знайти закономірність. Звісно, слід вибирати карт, який декілька разів займав призові місця.

Посадка

Для гарного результату необхідна правильна посадка

Головне правило посадки – повинно бути зручно. Сидіння прокатного карту регулюються, але на деяких кордодромах для зміни регулювань потрібно звернутись до персоналу. Не полінуйтесь це зробити, бо якщо сидіти незручно – про гарний результат заїзду годі й мріяти.

Старт та перші кола

Перші кілька кіл краще проїхати повільно

На перших колах старайтесь не поспішати. Доки двигун та гума не прогріються до робочої температури, рекордний результат на колі показати усе одно не вдасться. Проте саме на перших колах можна добре запам’ятати конфігурацію траси. Деякі пілоти на перших колах навмисно пускають карт у короткі контрольовані заноси, щоб гума швидше погрілась. У цілому це непогана тактика.

Вибір “тренера”

Їхати за тим, хто трохи швидший за вас – гарний досвід

Зазвичай у прокатному картингу одночасно стартує 5-10 машин. На перших колах, ті хто їздить краще вириваються вперед, ті хто гірше – лишаються позаду. Спробуйте знайти пілота, який здатен їхати трошки швидше аніж ви, та сміливо “сідайте йому на хвіст”. Навіть якщо деякі повороти ви можете проїхати швидше аніж він, не поспішайте обганяти. Краще витратити декілька кіл аби зрозуміти, як долати повороти, у яких ваш карт їде повільніше. Таким чином можна вчитись та покращувати навички і в подальшому.

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Керування

Чим менше рухів кермом – тим вище швидкість

Керування – складна наука. Дуже мало хто може її опанувати досконально. Проте є деякі загальні правила. Вони полягають у тому, аби робити мінімальні рухи кермом. В ідеалі на один поворот повинен приходитись два рухи кермом – в одну та в зворотною сторону. Якщо у повороті доводиться робити зайві рухи, значить є помилки. Чим більший кут повороту керма – тим більше карт втрачає швидкість.

Розподіл ваги

Відмінність картингу від інших авто полягає у відсутності диференціалу. Задні колеса жорстко зв’язані одне з одним металевою трубою. При наявності диференціалу у повороті зовнішнє колесо робить більше обертів, аніж внутрішнє. У картинга ж внутрішнє колесо мусить проковзувати, або підніматись, бо інакше карт не зможе повернути. Щоб йому допомогти, потрібно змістити центр ваги карта на зовнішню сторону повороту. Це означає, що потрібно нахилятись не у бік повороту (як на мотоциклі), а у протилежну сторону. Спочатку це здається нелогічним, але спробувавши, можна відчути різницю.

Звук

Звук шин майже завжди вказує на помилки

Звук шин – один з головних орієнтирів. Як тільки ви почули писк гуми – вже пізно. Писк означає, що контакт з дорогою втрачено і карт на мить став некерований. Ті, хто майстерно володіє картом, їздять майже без писку гуми. У той же час писк дає зрозуміти грань зчеплення коліс, тож без його допомоги обійтись складніше.

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У будь-якому спорті, у тому числі і в автомобільному, природжений талант – це лише кілька відсотків успіху. Все решта – практика та тренування. Чим більше їздити на картингу, тим кращими ставатимуть водійський навички. І хто знає, може саме розуміння фізики поведінки автомобіля, отримане на картинговій трасі, колись зможе допомогти у складній ситуації на дорозі.

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