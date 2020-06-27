Прокатный картинг – хороший способ весело и с удовольствием провести время. Но если тренироваться регулярно, то можно значительно улучшить свои водительские навыки.

Почти все пилоты “Формулы 1” начинали свою карьеру с картинга. Ведь общие законы физики, по которым движется автомобиль, одинаковы. Именно поэтому тот, кто может быстро ездить на маленьком картинге, сможет легче справиться и большим автомобилем. И все же, у прокатного картинга есть некоторые особенности, зная о которых, можно стать самым быстрым пилотом в своей компании.

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Выбор картинга

Запомните номер карта, который часто занимал первые позиции в результатах прошлых заездов

Не все прокатные карты едут одинаково. На каждом картодроме есть машины в лучшем, или худшем техническом состоянии. Поэтому для того, чтобы приехать первым, нужно выбрать хороший карт. В прокатном картинге все машины пронумерованы. Результаты заезда, как правило, распечатывают и оставляют на стойке регистрации. Посмотрите на результаты прошлых заездов и попробуйте найти закономерность. Конечно, следует выбирать карт, который несколько раз занимал призовые места.

Посадка

Для хорошего результата необходима правильная посадка

Главное правило посадки – должно быть удобно. Сиденье прокатного карта регулируются, но на некоторых кордодромах для изменения регулировок нужно обратиться к персоналу. Не поленитесь это сделать, потому что если сидеть неудобно – о хорошем результате заезда нечего и мечтать.

Старт и первые круги

Первые несколько кругов лучше проехать медленно

На первых кругах старайтесь не спешить. Пока двигатель и резина не прогреются до рабочей температуры, рекордный результат на круге показать все равно не удастся. Однако именно на первых кругах можно хорошо запомнить конфигурацию трассы. Некоторые пилоты на первых кругах намеренно пускают карт в короткие контролируемые заносы, чтобы резина быстрее прогрелась. В целом это неплохая тактика.

Вибор “тренера”

Ехать за тем, кто чуть быстрее вас – хороший опыт

Обычно в прокатном картинге одновременно стартует 5-10 машин. На первых кругах, те кто ездит лучше, вырываются вперед, те кто хуже – остаются позади. Попробуйте найти пилота, который способен ехать немножко быстрее, чем вы, и смело “садитесь ему на хвост”. Даже если некоторые повороты вы можете проехать быстрее чем он, не спешите обгонять. Лучше потратить несколько кругов чтобы понять, как преодолевать повороты, в которых ваш карт едет медленнее. Таким образом можно учиться и улучшать навыки и в дальнейшем.

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Управление

Чем меньше движений рулем – тем выше скорость

Управление – сложная наука. Очень мало кто может ее освоить досконально. Однако есть некоторые общие правила. Они заключаются в том, чтобы делать минимальные движения рулем. В идеале на один поворот должны приходиться два движения рулем – в одну и в обратную сторону. Если в повороте приходится делать лишние движения, значит есть ошибки. Чем больше угол поворота руля – тем больше карт теряет скорость.

Распределение веса

Отличие картинга от других авто заключается в отсутствии дифференциала. Задние колеса жестко связаны друг с другом металлической трубой. При наличии дифференциала в повороте внешнее колесо делает больше оборотов, чем внутреннее. У картинга же внутреннее колесо должно проскальзывать, или подниматься, иначе карт не сможет повернуть. Чтобы ему помочь, нужно сместить центр тяжести карта на внешнюю сторону поворота. Это означает, что нужно наклоняться не в сторону поворота (как на мотоцикле), а в противоположную сторону. Сначала это кажется нелогичным, но попробовав, можно почувствовать разницу.

Звук

Звук шин почти всегда указывает на ошибки

Звук шин – один из главных ориентиров. Как только вы услышали писк резины – уже поздно. Писк означает, что контакт с дорогой потерян и карт на мгновение стал неуправляемый. Те, кто мастерски владеет картом, ездят почти без писка резины. В то же время писк дает понять грань сцепления колес, поэтому без его помощи обойтись сложнее.

Рекомендации Авто24

В любом спорте, в том числе и в автомобильном, прирожденный талант – это лишь несколько процентов успеха. Все остальное – практика и тренировки. Чем больше ездить на картинге, тем лучше будут становиться водительский навыки. И кто знает, может именно понимание физики поведения автомобиля, полученное на картинговой трассе, когда-нибудь сможет помочь в сложной ситуации на дороге.

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