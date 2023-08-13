Harley Davidson вернулся в Индию через три года после того, как закрыл там свой филиал: местный завод Hero MotoCorp выпускает под американским брендом байк X440 по очень привлекательной цене.

Изготавливаться мотоцикл будет по приобретенной у Harley Davidson лицензии с сохранением названия бренда в шильдике и кузовных надписях. Пока речь идет о наполнении внутреннего рынка, который с появлением этой модели будто проснулся и даже поднял акции Hero на 3%.

Объявленный с 4 июля прием предварительных заказов на X440 через окно бронирования пришлось прекратить: за месяц крупнейший в мире производитель мотоциклов и скутеров получил 25597 заявок на Harley Davidson X440.

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По производственному плану выпуск этого байка начнется в сентябре, а поставки клиентам по предварительному заказу ожидаются в октябре.

Главный исполнительный директор компании Ниранджан Гупта на официальном сайте завода заверил, что новое окно бронирования будет вскоре открыто, но намекнул, что цены на байк пересмотрят. Конечно, не в сторону уменьшения.

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В Украине одноцилиндровый Harley Davidson X44 по цене базовой версии $2890 создал бы бум спроса. Фото: Hero

Нынешний ценник на все заказанные 400-кубовые одноцилиндровые мотоциклы Harley в стиле скремблера держится на уровне 2890 долларов США за базовую версию и 3370 долларов США по самой дорогой комплектации. Кстати, 65% бронирований сделано именно на дорогостоящую версию.

По информации Hero MotoCorp, американский мотоцикл индийского производства на рынок США, как и на другие, пока поставляться не будет и экспортная версия байка еще не рассматривается.