Harley Davidson повернувся в Індію через три роки після того, як закрив там свій філіал: місцевий завод Hero MotoCorp випускає під американським брендом байк X440 за дуже привабливою ціною.

Виготовлятися мотоцикл буде за придбаною у Harley Davidson ліцензією зі збереженням назви бренду у шильдику та кузовних написах. Поки мова йде про наповнення внутрішнього ринку, що з появою цієї моделі наче прокинувся і навіть підняв акції Hero на 3%.

Оголошений з 4 липня приймання попередніх замовлень на X440 через вікно бронювання довелося припинити: за місяць найбільший у світі виробник мотоциклів і скутерів отримав 25 597 заявок на Harley Davidson X440. За виробничим планом випуск цього байка розпочнеться у вересні, а постачання клієнтам за попереднім замовленням очікується у жовтні.

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Головний виконавчий директор компанії Ніранджан Гупта на офіційному сайті заводу запевнив, що нове вікно бронювання буде невдовзі відкрито, але при цьому натякнув, що ціни на байк переглянуть. Звісно, не у бік зменшення.

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Нинішній цінник на усі попередньо замовлені 400-кубові одноциліндрові мотоцикли Harley у стилі скремблера тримається на рівні 2890 доларів США за базову версію і 3370 доларів США за найдорожчою комплектацією. До речі, 65% бронювань зроблено саме на дорогу версію.

В Україні одноциліндровий Harley Davidson X44 за ціною базової версії $2890 створив би бум попиту. Фото: Hero

За інформацією Hero MotoCorp, американський мотоцикл індійського виробництва на ринок США, як і на інші, поки не буде поставлятися і експортна версія байка ще не розглядається.