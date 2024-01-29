Несмотря на непогоду, вблизи Чернигова не спадают темпы строительства нового моста через реку Десна, разрушенный россиянами почти два года назад.

Ночью 23 марта 2022 года российский самолет сбросил на этот мост несколько авиабомб. Блокированный оккупантами областной центр из-за поврежденных пролетов моста остался без автомобильного сообщения со столицей.

На месте разрушенной переправы теперь будет новая – лучше и мощнее. Как сообщает Госагентство восстановления и развития инфраструктуры Украины, новый мост станет длиннее на 56 метров – 628 м. Он будет иметь 4 полосы для движения.

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Новой будет и вспомогательная инфраструктура. Здесь готовятся транспортные развязки, подземный пешеходный переход, тротуарная и пешеходная зоны. Также обустроят велодорожки и проезды для маломобильных групп населения.

Проектировщики отмечают, что это самый большой мост через реку Десна, он будет отвечать всем современным стандартам транспортного обеспечения и восходящего трафика.

Зафиксированы и другие рекорды. В прошлом году новостройку внесли в Национальный реестр рекордов Украины в номинации "Самый длинный монолитный железобетонный мостовой прогон с пост-напряженной арматурой" - 122,49 метра.

Это будет самый большой и самый современный мост через Десну. Фото: Госвосстановление Украины

Уникальный мостовой проект не имеет аналогов в Украине. Кроме проектировочных инноваций вроде сплошного монолитного пролетного строения из напряженного бетона, здесь выполнено множество других сложных работ. В самом начале усложненный операционный процесс осуществили саперы и водолазы, занявшиеся разминированием территории. Также "был проведен сверхсложный демонтаж разрушенных конструкций старого моста, упавшие в реку и заиленные песком".

Ожидается, что мост введут в эксплуатацию в нынешнем году. В настоящее время производится надвижка второй ветки металлического пролетного строения – держатель конструкции моста. Для этого пустили в действие аванбек – направляющую консольную конструкцию.



Также сообщается, что часть рабочие вяжет арматуру для заливки бетонной части пролетного строения, другие бригады занимаются устройством земляного полотна подъездных путей к мосту.