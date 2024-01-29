Попри негоду, поблизу Чернігова не спадають темпи будівництва нового мосту через річку Десна, що був зруйнований росіянами майже два роки тому.

Вночі 23 березня 2022 року російський літак скинув на цей міст кілька авіабомб. Блокований окупантами обласний центр через пошкоджені прольоти мосту, що впали додолу, залишився без автомобільного сполучення зі столицею.

На місці зруйнованої переправи тепер буде нова – краща й потужніша. Як повідомляє Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури України, новий міст стане довшим на 56 метрів – 628 м. Він матиме 4 смуги для руху.

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Новою буде й допоміжна інфраструктура. Тут готуються транспортні розв’язки, підземний пішохідний перехід, тротуарна та пішохідна зони. Також облаштують велодоріжки та доступні проїзди для маломобільних груп населення.

Проєктувальники зазначають, що це найбільший міст через річку Десна, він відповідатиме усім сучасним стандартам транспортного забезпечення та висхідного трафіку.

Зафіксовано й інші рекорди. Торік новобудову внесли до Національного реєстру рекордів України у номінації "Найдовший монолітний залізобетонний мостовий прогін з пост-напруженою арматурою" - 122,49 метра.

Це буде найбільший та найсучасніший міст через Десну. Фото: Держвідновлення України

Унікальний мостовий проєкт не має аналогів в Україні. Окрім проєктувальних інновацій на кшталт суцільної монолітної прогонової будови із напруженого бетону, тут виконано багато інших складних робіт. На самісінькому початку складний операційний процес здійснили сапери та водолази, котрі зайнялися розмінуванням території. Також "був проведений надскладний демонтаж зруйнованих конструкцій старого мосту, що впали в річку та були замулені піском".

Очікується, що міст введуть в експлуатацію у нинішньому році. Нині проводиться насування другої гілки металевої прогонової будови – тримальної конструкції мосту. Для цього пустили в дію аванбек - спрямовувальну консольну конструкцію.



Також повідомляється, що частина робітники в’яже арматуру для заливки бетонної частини прогонової будови, інші бригади займаються влаштуванням земляного полотна під'їзних шляхів до мосту.