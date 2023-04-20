Американский электрокар стоит в 120 раз дешевле эксклюзивной таблички.

Автомобильный номер Р7 стоимостью 15 миллионов долларов был замечен на Tesla Model X Plaid. Уникальную табличку пустили с молотка на благотворительном аукционе в Дубае в середине апреля. Кто стал владельцем эксклюзивного знака, до сих пор неизвестно.

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При этом все ожидали, что дорогой номер будет установлен на роскошном суперкаре или премиальном автомобиле. На самом же деле знак занял свое место на бампере серийного Тесла.

Номерной знак Р7 появился на черном кроссовере Tesla Model X Plaid. Стоимость американской модели в ОАЭ составляет около 125 тысяч долларов. Выходит, что регистрационный знак обошелся покупателю в 120 раз дороже электрокара. При этом неизвестно, почему владелец решил установить номер на серийную Тесла. Учитывая стоимость таблички, ее покупатель может позволить себе любой автомобиль.