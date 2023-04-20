Американський електрокар коштує в 120 разів дешевше за ексклюзивну табличку.

Автомобільний номер Р7 вартістю 15 мільйонів доларів помітили на Tesla Model X Plaid. Унікальну табличку пустили з молотка на благодійному аукціоні у Дубаї у середині квітня. Хто став власником ексклюзивного знаку, досі невідомо.

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При цьому всі очікували, що дорогий номер встановлять на розкішному суперкарі або преміальному автомобілі. Насправді ж знак зайняв своє місце на бампері серійної Тесла.

Номерний знак Р7 з'явився на чорному кросовері Tesla Model X Plaid. Вартість американської моделі в ОАЕ складає близько 125 000 доларів. Виходить, що реєстраційний знак обійшовся покупцю в 120 разів дорожче за електрокар. При цьому невідомо, чому власник вирішив встановити номер на серійну Тесла. З огляду на вартість таблички, її покупець може дозволити собі будь-який автомобіль.