Самый маленький электромобиль Citroёn станет и самым дешевым

Полностью электрический Citroёn Ami, который представили во Франции еще в 2020 году, наконец стал доступен для заказа в Украине. Этот электромобиль в основном используются для доставок товаров в пределах города или оригинальных презентаций.

Citroёn Ami – это не обычный автомобиль, а 4-колесное электрическое транспортное средство категории В1, который имеет длину всего 2410 мм и ширину 1390 мм. Его диаметр полного разворота составляет 7,2 м (соответственно – радиус разворота 3,6 м). Благодаря этому Сітгоёп Amii может свободно заезжать в дворовые проезды. Это упрощает доставку различных товаров, пакетов, вещей для клиентов в любой точке города.

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Электромобиль оснащен аккумуляторной батареей емкостью 5,4 киловатт-часа, его хватает для запаса хода до 75 км пробега.

Для полной зарядки батареи необходимо всего 4 часа и обычная бытовая розетка – ведь Ami уже имеет собственный кабель для зарядки с обычной вилкой. Электромотор мощностью 6 кВт позволяет набирать максимальную скорость 45 км/ч. Кроме того, Citroёn Ami имеет межсервисный интервал раз в два года или 20 000 км пробега.

Citroёn Ami доступный в Украине стоит от 347 300 гривен ($8470). Новинка доступна в двух комплектациях: стартовой Ami или максимально индивидуальной Peps.

Стартовый вариант Ami уже предлагает все необходимое для комфортных ежедневных разъездов по городу: системы вентиляции и обогрева салона, USB-порт для зарядки телефона, яркие LED-фары и указатели поворотов, окна с возможностью открывания, сиденья водителя с регулировкой, панорамная стеклянная крыша для позитивного настроения и улучшения обзорности во время движения в тесной городской застройке. Стоимость – от 347 300 гривен.

Эксклюзивный Ami Peps предлагает сетки на дверях с оранжевыми полосками, коврики водителя и пассажира с оранжевым декором, крючок для сумки в салоне, оранжевые ящик для хранения вещей на передней панели, крепления для смартфона и систему подключения смартфона, декоративные колесные колпаки и окантовка колесных арок, черные накладки на нижней части переднего и заднего бамперов, черная накладка на верхние части переднего бампера и черная окантовка фар, задний спойлер черного цвета, яркие декоративные наклейки на нижней части дверей и на заднем стекле. Стоимость Ami Peps – от 363 700 гривен.

Дополнительный пакет-опция My Cargo Kit превращает пассажирский Ami на его грузовой вариант (Ami Cargo) – с оптимизированным пространством для удобной перевозки и выдачи различных пакетов, боксов, товаров. Пакет-опция My Cargo Kit включает в себя жесткие панели для отгораживания места водителя, накладки на пассажирское сиденье, а также верхнее и боковое мягкое покрытие с отверстием для доступа внутрь.

Таким образом, на месте пассажира удается сформировать грузовое пространство максимальной длиной грузового отделения до 125 см и полезным объемом до 200 литров. При этом полезная нагрузка Ami может достигать 140 кг, чего достаточно для одновременной перевозки даже большого количества заказанных товаров. Стоимость пакета-опции My Cargo Kit – 28 945 гривен.