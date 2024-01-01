Найменший електромобіль Citroёn стане й найдешевшим

Повністю електричний Citroёn Ami, який представили у Франції ще у 2020 році, нарешті став доступний для замовлення в Україні. Цей електромобіль в основному використовуються для доставок товаріі в межах міста або оригінальних презентацій.

Citroёn Ami – це не звичайний автомобіль, а 4-колісний електричний транспортний засіб категорії В1, який має довжину лише 2410 мм та ширину 1390 мм. Його діаметр повного розвороту складає 7,2 м (відповідно – радіус розвороту 3,6 м). Завдяки цьому Citroёn Amii може вільно заїжджати в дворові проїзди. Це спрощує доставку різноманітних товарів, пакунків, речей для клієнтів у будь-якій точці міста.

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Електромобіль оснащено акумуляторною батареєю ємністю 5,4 кіловат-години, його вистачає для запасу ходу до 75 км пробігу.

Для повної зарядки батареї необхідно лише 4 години та звичайна побутова розетка – адже Ami уже має власний кабель для заряджання зі звичайною вилкою. Електромотор потужністю 6 кВт дозволяє набирати максимальну швидкість 45 км/год. Крім того, Citroёn Ami має міжсервісний інтервал раз на два роки або 20 000 км пробігу.

Citroёn Ami доступний в Україні коштує від 347 300 гривень ($8470). Новинка доступна у двох комплектаціях: стартовій Ami або максимально індивідуальній Peps.

Стартовий варіант Ami вже пропонує все необхідне для комфортних щоденних роз’їздів по місту: системи вентиляції та обігріву салону, USB-порт для зарядки телефону, яскраві LED-фари та вказівники поворотів, вікна з можливістю відкривання, сидіння водія з регулюванням, панорамний скляних дах для позитивного настрою та покращення оглядовості під час руху в тісній міській забудові. Вартість – від 347 300 гривень.

Ексклюзивний Ami Peps пропонує сітки на дверцятах з помаранчевими смужками, килимки водія та пасажира з помаранчевим декором, гачок для сумки в салоні, помаранчеві ящик для зберігання речей на передній панелі, кріплення для смартфону та систему підключення смартфону, декоративні колісні ковпаки та окантовка колісних арок, чорні накладки на нижній частині переднього та заднього бамперів, чорна накладка на верхні частині переднього бампера та чорна окантовка фар, задній спойлер чорного кольору, яскраві декоративні наліпки на нижній частині дверцят та на задньому склі. Вартість Ami Peps – від 363 700 гривень.

Додатковий пакет-опція My Cargo Kit перетворює пасажирський Ami на його вантажний варіант (Ami Cargo) – з оптимізованим простором для зручного перевезення та видачі різноманітних пакунків, боксів, товарів. Пакет-опція My Cargo Kit включає в себе жорсткі панелі для відгородження місця водія, накладки на пасажирське сидіння, а також верхнє та бокове м’яке покриття з отвором для доступу всередину.

Таким чином, на місці пасажира вдається сформувати вантажний простір максимальною довжиною вантажного відділення до 125 см та корисним об’ємом до 200 літрів. При цьому корисне навантаження Ami може сягати 140 кг, чого достатньо для одночасного перевезення навіть великої кількості замовлених товарів. Вартість пакету-опції My Cargo Kit – 28 945 гривень.