На торги выставлен один из 1000 особых хэтчбеков, созданных совместными силами двух британских брендов – народного и элитного.

В 2012 году бренд MINI сделал нечто совершенно экстраординарное, построив Rolls-Royce. По крайней мере, в каком-то смысле. 1000 Mini Cooper из особой серии Inspired by Goodwood было изготовлено в сотрудничестве с Rolls-Royce. Сейчас один из них продается.

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Mini Cooper Inspired by Goodwood 2012 года выпуска, выставленный на торги аукциона Cars & Bids в США, имеет на одометре относительно низкий пробег в 74 191 километр. В описании лота указано, что большую часть жизни автомобиль провел в штате Флорида. Также продавец указывает, что новым особый хэтчбек стоил на 28 200 долларов дороже обычного Cooper S с ценником в 23 100 долларов, что более чем вдвое увеличивало его ценник до потрясающих 51 300 долларов. Только 140 таких машин, из серии в 1000, было продано в США.

Внешне Mini Cooper Inspired by Goodwood выглядит довольно скромно. Черная перламутровая краска Diamond Black Metallic, набор 17-дюймовых колес Goodwood, хромированные акценты на кузове и пара значков на крыльях – вот и все визуальные изменения. Автомобиль также оснащен адаптивными ксеноновыми фарами.

В интерьере хэтчбека влияние Rolls-Royce более ощутимо. Роскошная кожаная обивка Cornsilk распространяется по салону и дополняется шпоном ореха. Другие изменения в салоне включают хромированные детали, датчики со шрифтом Rolls-Royce и табличку, удостоверяющую, что автомобиль действительно является одним из тысячи и принадлежит к серии Inspired by Goodwood. К сожалению, никакой надписи Rolls-Royce внутри также нет.

Да и под капотом хэтчбека работает тот же 1,6-литровый четырехцилиндровый турбомотор, что и в обычном Cooper S. Мощность агрегата составляет 181 л. с., крутящий момент 240 Нм, они передаются на передние колеса с помощью 6-скоростной автоматической трансмиссии. До сотни на спидометре хэтчбек ускоряется за 6,6 секунды.

На момент написания, самая высокая ставка за Mini Cooper S Inspired by Goodwood составляет 11 000 долларов, до завершения торгов осталось меньше одних суток.

Фото: Mini Cooper S Inspired by Goodwood / Cars & Bids