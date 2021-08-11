На торги виставлено один із 1000 особливих хетчбеків, створених спільними силами двох британських брендів – народного та елітного.

У 2012 році бренд MINI зробив щось зовсім екстраординарне, побудувавши Rolls-Royce. Принаймні, в якомусь розумінні. 1000 Mini Cooper з особливої серії Inspired by Goodwood було виготовлено у співпраці з Rolls-Royce. Зараз один із них продається.

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Mini Cooper Inspired by Goodwood 2012 року випуску, виставлений на торги аукціону Cars & Bids у США, має на одометрі відносно низький пробіг у 74 191 кілометр. В описі лоту зазначено, що більшу частину життя автомобіль провів у штаті Флорида. Також продавець вказує, що новим особливий хетчбек коштував на 28 200 доларів дорожче за звичайний Cooper S із цінником у 23 100 доларів, що більш ніж вдвічі збільшувало його цінник до приголомшливих 51 300 доларів. Лише 140 таких машин, із серії в 1000, було продано у США.

Зовні Mini Cooper Inspired by Goodwood виглядає досить скромно. Чорна перламутрова фарба Diamond Black Metallic, набір 17-дюймових коліс Goodwood, хромовані акценти на кузові та пара значків на крилах – оце й усі візуальні зміни. Автомобіль також оснащений адаптивними ксеноновими фарами.

В інтер'єрі хетчбека вплив Rolls-Royce більш відчутний. Розкішна шкіряна оббивка Cornsilk поширюється по салону і доповнюється шпоном горіха. Інші зміни в салоні включають хромовані деталі, датчики зі шрифтом Rolls-Royce та табличку, яка засвідчує, що автомобіль дійсно є одним із тисячі та належить до серії Inspired by Goodwood. На жаль, жодного напису Rolls-Royce всередині також немає.

Та й під капотом хетчбека працює той самий 1,6-літровий чотирициліндровий турбомотор, що й у звичайному Cooper S. Потужність агрегата становить 181 к.с., крутний момент 240 Нм, вони передаються на передні колеса за допомогою 6-швидкісної автоматичної трансмісії. До сотні на спідометрі хетчбек прискорюється за 6,6 секунди.

На момент написання, найвища ставка за Mini Cooper S Inspired by Goodwood становить 11 000 доларів, до завершення торгів залишилось менше однієї доби.

Фото: Mini Cooper S Inspired by Goodwood / Cars & Bids