Баварцы также раскрыли некоторые характеристики новинки.

Подразделение BMW M обнародовало в соцсетях полутораминутный ролик с седаном M5 CS, показав некоторые детали его дизайна, а также подтвердило характеристики, о которых ранее сообщали инсайдеры.

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Гендиректор спортивного подразделения Маркус Флаши лично показал фрагмент решетки радиатора с окантовкой бронзового оттенка, колесо с кованым диском и красным тормозным суппортом и фару в стиле M8 Gran Coupe.

Также были раскрыты некоторые характеристики спортивного суперседана. Мощность 4,4-литрового V8 выросла на 10 л.с. по сравнению с топовой версией модели на сегодня – BMW M5 Competition. Под капотом M5 CS мотор генерирует 635 л.с., а сам автомобиль стал на 70 килограммов легче.

Улучшенные характеристики, очевидно, должны сказаться и на динамике авто – новинка должна разгоняться от 0 до 100 км/ч быстрее, чем за 3,3 секунды, которые нужны M5 Competition.

Фото: BMW M5 CS / BMW

Премьера самого мощного и быстрого седана BMW должна состояться либо в последние дни этого года, либо в самом начале следующего, дата дебюта пока не озвучена.

BMW M5 в Украине оценивается в 3 995 334 гривен, а версия Competition на нашем рынке не представлена. Очевидно, модификация M5 CS будет намного дороже и при этом еще более недостижимой, поскольку тираж топовой модели будет ограниченным.