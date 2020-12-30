Баварці також розкрили деякі характеристики новинки.

Підрозділ BMW M оприлюднив в соцмережах півторахвилинний ролик з седаном M5 CS, показавши деякі деталі його дизайну, а також підтвердив характеристики, про які раніше повідомляли інсайдери.

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Гендиректор спортивного підрозділу Маркус Флаш особисто показав фрагмент решітки радіатора з окантовкою бронзового відтінку, колесо з кованим диском і червоним гальмівним супортом і фару в стилі M8 Gran Coupe.

Також були розкриті деякі характеристики спортивного супер-седана. Потужність 4,4-літрового V8 зросла на 10 к.с., порівняно з топовою версією моделі на сьогодні – BMW M5 Competition. Під капотом M5 CS мотор генерує 635 к.с., а сам автомобіль став на 70 кілограмів легшим.

Покращені характеристики, очевидно, мають позначитись і на динаміці авто – новинка має розганятись від 0 до 100 км/год швидше, ніж за 3,3 секунди, потрібні M5 Competition.

Фото: BMW M5 CS / BMW

Прем'єра найпотужнішого і найшвидшого седана BMW має відбутись на самому початку наступного року, у січні, дата дебюту поки не озвучена.

BMW M5 в Україні оцінюється у 3 995 334 гривень, а версія Competition на нашому ринку не представлена. Очевидно, модифікація M5 CS буде набагато дорожчою і при цьому ще більш недосяжною, оскільки тираж топової моделі буде обмеженим.