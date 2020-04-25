За "короткий" 3-дверный Mitsubishi Pajero 2001 года на украинской регистрации владелец хочет получить целых 3000 долларов.

В Дубровицы (Ровненская область) на продажу выставили Mitsubishi Pajero 2001 года. За самый “убитый” внедорожник в Украине (а может и в мире) хотят 3000 долларов.

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Хотя при первом же взгляде на фото Мицубиси Паджеро возникает вопрос – а за что тут платить $ 3000? От внедорожника кроме документов мало что осталось. Мы не знаем, что перенес этот автомобиль, но, по словам продавца, он до сих пор на ходу.

Mitsubishi Pajero оснащен 3,2-литровым турбодизелем и автоматической КПП. Заявленный пробег автомобиля – 50 тысяч километров. "Автомобиль с виду не очень, но на ходу, продается не частями, а весь целиком", – говорится в объявлении.

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