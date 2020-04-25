За "короткий" 3-дверний Mitsubishi Pajero 2001 року на український реестрації власник хоче отримати цілих 3000 доларів. Американських.

У Дубровиці (Рівненська область) на продаж виставили Mitsubishi Pajero 2001 року. За найбільш “вбитий” позашляховик в Україні (а може і в світі) хочуть 3000 доларів.

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Хоча при першому ж погляді на фото Міцубіші Паджеро постає питання – а за що тут платити $ 3000? Від позашляховика, окрім документів, мало що залишилося. Ми не знаємо, що перенесло це авто, але, за словами продавця, він до цих пір на ходу.

Mitsubishi Pajero оснащений 3,2-літровим турбодизелем і автоматичною КПП. Заявлений пробіг автомобіля - 50 тис. км. “Авто з виду не дуже, але на ходу, продається не частинами, а все разом”, – сказано в об’яві.

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