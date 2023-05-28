Автомобиль-амфибия Herzog Conte 1979 года выглядит как крокодил, катер, платформа и еще что-то непонятное. Однако он многое умеет.

Herzog Conte Schwimmwagen 1979 года, который называют самым уродливым автомобилем в мире, прожил короткую жизнь без событий, но теперь стал иконой антистиля.

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Herzog Conte, или полное название Herzog Conte Schwimmwagen, – это автомобиль-амфибия, который был представлен в 1979 году, в том же году был запущен в производство. Однако он не продержался в серии и году – спроса на этот "крокодил Данди" не было.

В это время автомобили-амфибии были популярны как мечта для многих людей, однако мало кто из них мог себе позволить их покупку.

Сегодня Herzog Conte 1979 является своеобразной легендой Интернета. Conte – это аутсайдер, который разрушает стандарты красоты изнутри, тихо и коварно, просто существуя: автомобиль настолько гордится своим уродством и имеет такой удивительный дизайн, что чем больше вы на него смотрите, тем больше он вас увлекает.

На протяжении всей истории мы видели, что автомобили-амфибии выглядят точно так же, как и должны в своем предназначении: наполовину лодка и наполовину автомобиль. Так выглядит и Конте.

Представленный как автомобиль для семейного отдыха, предлагающий полную свободу на земле и воде, Conte базировался на Mk I Ford Granada и предлагался с двумя вариантами двигателя, оба на бензине. Существовали вариации с 2,3- или 2,8-литровым двигателем V6 мощностью 114 или 135 л. соответственно, а также в качестве модели с жестким или мягким верхом (модель 2-3 и модель 2-8).

Все детали были оригинальны Ford, и Herzog пообещал, что техническое обслуживание будет осуществляться у дилеров Ford.

Conte массой 2340 кг имеет водонепроницаемый стальной корпус и алюминиевую верхнюю часть. Он предлагался в трех цветах: красно-белый, зелено-белый и коричнево-белый.

Чтобы предотвратить проникновение воды, выхлоп вынесли высоко на дверь багажника, прямо у запасного колеса. По той же причине охлаждение двигателя осуществлялось через два боковых вентиляционных отверстия, что создавало впечатление, что автомобиль был построен путем сочетания по крайней мере двух разных автомобилей.

Conte обещал максимальную скорость на суше 140 км/ч, вмещая пять человек, включая два передних сиденья с откидным положением и регулируемыми подголовниками для максимального комфорта. Интерьер был "современным", со звукопоглощающей кабиной и новой системой отопления и вентиляции. В качестве опции предлагалась система кондиционирования.

Наибольшим преимуществом машины была возможность подъехать прямо к краю водоема, а затем съехать в нее. "Для автомобиля-амфибии Conte нет границ на реках, морях или побережьях", - говорилось в брошюре, пообещав, что Conte сможет продолжать плыть даже на сильном течении.

В водном режиме он полагался на двойные винты, задействованные через вал отбора мощности, но нет никакого упоминания о том, как быстро он мог двигаться.

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Несмотря на то, что за последние годы Conte получил сомнительно известные прозвища, например "самый безобразный автомобиль в мире", "самый странный автомобиль" или "самый динамичный" автомобиль из Германии, на самом деле найти его "живым" очень трудно.

В некоторых отчетах утверждается, что был создан только один прототип, а в других – что несколько единиц сошли с конвейера. Последнее более вероятным, поскольку в брошюре есть три разных цвета автомобилей с жесткой и мягкой крышей. В любом случае его провал на рынке вызван тем, что либо цена на него была слишком высока, либо люди считали это безобразным даже тогда.

Но это был конец 70-х, поэтому мы считаем, что спрос подавили цены, а не удивительный стиль.