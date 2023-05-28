Автомобіль-амфібія Herzog Conte 1979 року виглядає як крокодил, катер, платформа та ще щось незрозуміле. Однак він багато вміє.

Herzog Conte Schwimmwagen 1979 року, який називають найпотворнішим автомобілем у світі, прожив коротке життя без подій, але тепер став іконою для колекціонерів.

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Herzog Conte, або повна назва Herzog Conte Schwimmwagen, — це автомобіль-амфібія, який був представлений у 1979 році, того ж року був запущений у виробництво. Однак він не протримався в серії й року – попиту на цей “крокодил Данді” не було.

В цей час автомобілі-амфібії були популярними як мрія для багатьох людей, однак мало хто з них міг собі дозволити їх купувати.

Сьогодні Herzog Conte 1979 року є своєрідною легендою Інтернету. Conte — це аутсайдер, який руйнує стандарти краси зсередини, тихо й підступно, просто існуючи: автомобіль настільки пишається своєю потворністю й має такий дивний дизайн, що чим більше ви на нього дивитеся, тим більше він вас захоплює.

Протягом всієї історії ми бачили, що автомобілі-амфібії виглядають точно так, як і повинні в своєму призначені: наполовину човен і наполовину автомобіль. Так виглядає і Конте.

Представлений як автомобіль для сімейного відпочинку, що пропонує повну свободу на землі та на воді, Conte базувався на Mk I Ford Granada та пропонувався з двома варіантами двигуна, обидва на бензині. Існували варіації з 2,3- або 2,8-літровим двигуном V6 потужністю 114 або 135 к.с. відповідно, а також як модель з жорстким або м’яким верхом (модель 2-3 і модель 2-8).

Усі деталі були оригінальними Ford, і Herzog пообіцяв, що технічне обслуговування буде здійснюватися у дилерів Ford.

Conte масою 2340 кг має водонепроникний сталевий корпус і алюмінієву верхню частину. Він пропонувався в трьох кольорах: червоно-білий, зелено-білий і коричнево-білий.

Щоб запобігти проникненню води, вихлоп винесли високо на двері багажника, прямо біля запасного колеса. З тієї ж причини охолодження двигуна здійснювалося через два бічні вентиляційні отвори, що створювало враження, що автомобіль був побудований шляхом поєднання принаймні двох різних автомобілів.

Conte обіцяв максимальну швидкість на суші 140 км/год, вміщуючи п’ять осіб, включаючи два передніх сидіння з відкидним положенням і регульованими підголівниками для максимального комфорту. Інтер’єр був “сучасним”, зі звукопоглинальною кабіною та новою системою опалення й вентиляції. В якості опції пропонувалась система кондиціонування.

Найбільшою перевагою машини була можливість під'їхати прямо до краю водойми, а потім з’їхати в неї. “Для автомобіля-амфібії Conte немає кордонів на річках, морях чи узбережжях”, — говорилося в брошурі, пообіцявши, що Conte зможе продовжувати плисти навіть на сильній течії.

У водному режимі він покладався на подвійні гвинти, задіяні через вал відбору потужності, але немає жодної згадки про те, як швидко він міг рухатися.

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Попри те, що за останні роки Conte отримав сумнівно відомі прізвиська, як-от “найпотворніший автомобіль у світі”, “найдивніший автомобіль” або “найдинамічніший” автомобіль з Німеччини, насправді знайти його “живим” дуже важко.

У деяких звітах стверджується, що було створено лише один прототип, а в інших — кілька одиниць зійшли з конвеєра. Останнє є більш імовірним, оскільки в брошурі є три різні кольори автомобілів із жорстким та м’яким дахом. У будь-якому випадку його провал на ринку спричинений тим, що або ціна на нього була занадто висока, або люди вважали це потворним навіть тоді.

Але це був кінець 70-х, тому ми вважаємо, що попит придушили ціни, а не дивний стиль.