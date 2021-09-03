21 июня ЕС ввел секторальные санкции против Беларуси. В них попал и БелАЗ, производитель самосвалов.

Союз ввел санкции по политическим мотивам, однако самый сильный удар получили белорусские компании, которые занимались международной деятельностью. В их числе и известный на весь мир производитель карьерных самосвалов – БелАЗ.

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Прибыль в первом квартале – $14,5 млн

В первом квартале этого года БелАЗ заработал $14,5 млн, годом ранее чистый убыток составил $ 24 миллиона. Такие данные следуют из отчета единого портала рынка.

У комбината $ 149 миллиона долгов по долгосрочным кредитам и $ 353 миллиона по краткосрочным кредитам на общую сумму более $ 0,5 миллиарда. В прошлом году за аналогичный период долгов было больше – $ 0,56 миллиарда.

Чистая прибыль БелАЗа в прошлом году составил $ 12 млн, годом ранее – $ 106 млн. То есть за год чистая прибыль уменьшилась в 8 раз. Численность работников за год уменьшилась на 571 человека.

А что с продажей самосвалов

Белстат удалил оперативную статистику продаж самосвалов. В прошлом году Беларусь продала ЕС самосвалы на 3,3 миллиона долларов. Это всего 10 единиц. Всего за год Беларусь продала в разные страны 435 единиц этой техники. Польша и Болгария покупали грузовики в ЕС.

Больше всего грузовиков закупили Россия (106 миллионов долларов), Индия (83 миллиона долларов) и Узбекистан (55 миллионов долларов).

Какие компании отказались сотрудничать с БелАЗ

Американская компания Cummins, один из поставщиков двигателей для БелАЗа, прекратила отправку продукции БелАЗ и его дилерам.

Летом этого года Rolls-Royce объявил о полном прекращении сотрудничества с БелАЗ. Ранее поставки осуществлялись через их дочернее предприятие в Германии MTU Friedrichshafen GmbH. Эти две компании являются основными поставщиками двигателей и силовых установок для завода.

Ранее в этом году компании Becker Group, Liebherr и Danfoss отказались от сотрудничества с БелАЗ.

Немецкая Becker Group, в частности, заявила, что "после введения санкций Евросоюза против БелАЗа с 9 июля 2021 года прекратила все операции с БелАЗ". Краску на БелАЗ компания поставляла через финского дистрибьютора Geramatic OY.

Другой немецкий концерн Liebherr, который ранее поставлял на БелАЗ машины и другое оборудование, также подтвердил, что его "политика (состоит) в соблюдении норм и правил”.

В начале июля Международная горно-металлургическая группа "Метинвест" заявила, что направила запрос в Еврокомиссию для разъяснения возможности закупок у попавшего под санкции БелАЗа.

Позже Криворожский горно-металлургический комбинат ArcelorMittal объявил, что приостанавливает закупки на БелАЗе и отправляет вопрос в юридический отдел для анализа.

Все случаи прекращения сотрудничества связаны с политическими санкциями против Беларуси.

Сбои в поставках запчастей

Поставщиков комплектующих для самосвалов не так много. По словам финансового аналитика "Альпари Евразия" Вадима Иосуба, Rolls-Royce был крупным поставщиком двигателей.

"Такие двигатели производят в промышленно развитых странах – США, Японии, Западной Европе. Теоретически можно использовать санкции для организации поставок через ряд посредников, но это, вероятно, сделает процесс более дорогим и увеличит сроки доставки. Поставки двигателей для БелАЗа вряд ли удастся скрыть, поэтому проблемы с производством будут серьезными", – говорит Вадим Иосуб.

По словам старшего научного сотрудника Beroc Льва Львовского, проблемы могут возникнуть даже с китайскими поставщиками.

"Никто не хочет связываться с санкциями. Понятно, что американские компании отказались. Китайцы не спешат поставлять свои двигатели, так как Китай, если посмотреть на экономику – одна из крупнейших экономик мира, а США – для них важен партнер. Китайских двигателей тоже ждать не стоит. Россия остается. Крупные компании тоже не хотят, чтобы их ассоциировали с санкциями. Рентабельность БелАЗа была не на высоком уровне, потому что то, как они выживут сейчас – серьезный вопрос. Скорее всего, государство попытается их профинансировать" , – говорит Лев Львовский.

Главная проблема – двигатели

Посмотрим, какие двигатели стоят на БелАЗ, которые сейчас завод продает через свой сайт.

Например, модель 7545 на 45 тонн – двигатель от компании Cummins. А вот модель 75440, грузоподъемностью 32 тонны, имеет двигатель ЯМЗ – Ярославского моторного завода.

Модель 75320 грузоподъемностью 290 тонн оснащена двигателем Cummins, модель мощностью 450 тонн – двигателем немецкого производителя MTU (Rolls-Royce), который также прекратил поставки на БелАЗ. 360-тонная модель также оснащена двигателем от MTU. Модель 75310 грузоподъемностью 240 тонн оснащена двигателем Cummins.

Как видите, на большинстве моделей установлены двигатели компаний, которые сейчас отказались от сотрудничества с БелАЗ. Однако это заставит БелАЗ активнее сотрудничать с российским поставщиками, что в свою очередь усилит экономические позиции России. Россия также станет основным рынком сбыта для белорусского изготовителя.