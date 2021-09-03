21 червня ЄС ввів секторальні санкції проти Білорусі. Під них потрапив і БелАЗ, виробник самоскидів.

Союз ввів санкції з політичних мотивів, однак найбільший удар отримали білоруські компанії, які займались міжнародною діяльністю. В їх числі й відомий на весь світ виробник кар'єрних самоскидів – БелАЗ.

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Прибуток в першому кварталі – $14,5 млн

У першому кварталі цього року БелАЗ заробив $14,5 млн, роком раніше чистий збиток склав $24 мільйони. Такі дані випливають зі звіту єдиного порталу фінансового ринку.

У комбінату $149 мільйона боргів за довгостроковими кредитами і $353 мільйони за короткостроковими кредитами на загальну суму понад $0,5 мільярда. Торік за аналогічний період боргів було більше - $0,56 мільярда.

Чистий прибуток БілАЗа торік склав $12 млн, роком раніше - $106 млн. Тобто за рік чистий прибуток зменшився в 8 разів. Кількість працівників за рік зменшилася на 571 особу.

А як щодо продажів самоскидів

Белстат видалив оперативну статистику продажів самоскидів. Торік Білорусь продала ЄС самоскиди за 3,3 мільйона доларів. Це всього 10 одиниць. Всього за рік Білорусь продала в різні країни 435 одиниць цієї техніки. Польща і Болгарія купували вантажівки в ЄС.

Найбільше вантажівок закупили Росія (106 мільйонів доларів), Індія (83 мільйони доларів) і Узбекистан (55 мільйонів доларів).

Які компанії відмовилися співпрацювати з БелАЗ

Американська компанія Cummins, один з постачальників двигунів для БілАЗа, припинила відправку продукції БелАЗ і його дилерам.

Влітку цього року Rolls-Royce оголосив про повне припинення співпраці з БелАЗ. Раніше поставки здійснювалися через їх дочірнє підприємство в Німеччині MTU Friedrichshafen GmbH. Ці дві компанії є основними постачальниками двигунів і силових установок для заводу.

Раніше в цьому році компанії Becker Group, Liebherr і Danfoss відмовилися від співпраці з БелАЗ.

Німецька Becker Group, зокрема, заявила, що "після введення санкцій Євросоюзу проти БілАЗа з 9 липня 2021 року припинила всі операції з БелАЗ". Фарбу на БелАЗ компанія поставляла через фінського дистриб'ютора Geramatic OY.

Інший німецький концерн Liebherr, раніше поставляв на БелАЗ машини та інше обладнання, також підтвердив, що його "політика (полягає) в дотриманні норм і правил".

На початку липня Міжнародна гірничо-металургійна група "Метінвест" заявила, що направила запит в Єврокомісію для роз'яснення можливості покупки продукції БелАЗ.

Пізніше Криворізький гірничо-металургійний комбінат ArcelorMittal оголосив, що призупиняє закупівлі на БелАЗі та відправляє питання в юридичний відділ для аналізу.

Всі випадки припинення співпраці пов'язані з політичними санкціями проти Білорусі.

Збої в постачанні запчастин

Постачальників комплектуючих для самоскидів не так багато. За словами фінансового аналітика "Альпарі Євразія" Вадима Іосуба, Rolls-Royce був великим постачальником двигунів.

"Такі двигуни виробляють в промислово розвинених країнах - США, Японії, Західній Європі. Теоретично можна використовувати санкції для організації поставок через ряд посередників, але це, ймовірно, зробить процес більш дорогим і збільшить терміни доставки. Поставки двигунів для БілАЗа навряд чи вдасться приховати, тому проблеми з виробництвом будуть серйозними", - говорить Вадим Іосуб.

За словами старшого наукового співробітника Beroc Льва Львівського, проблеми можуть виникнути навіть з китайськими постачальниками.

"Ніхто не хоче зв'язуватися з санкціями. Зрозуміло, що американські компанії відмовилися. Китайці не поспішають поставляти свої двигуни, тому що Китай, якщо подивитися на економіку, - одна з найбільших економік світу, а США - для них важливий партнер. Китайських двигунів теж чекати не варто. Росія залишається. Великі компанії теж не хочуть, щоб їх асоціювали з санкціями. Рентабельність БілАЗа була не на високому рівні, тому що те, як вони виживуть зараз, - серйозне питання. Швидше за все, держава спробує їх профінансувати", - говорить Лев Львівський.

Головна проблема – двигуни

Подивимося, які двигуни стоять на БелАЗ, які зараз завод продає через свій сайт.

Наприклад, модель 7545 на 45 тонн - двигун від компанії Cummins. А ось модель 75440, вантажопідйомністю 32 тонни, має двигун ЯМЗ - Ярославського моторного заводу.

Модель 75320 вантажопідйомністю 290 тонн оснащена двигуном Cummins, модель потужністю 450 тонн - двигуном німецького виробника MTU (Rolls-Royce), який також припинив поставки на БелАЗ. 360-тонна модель також оснащена двигуном від MTU. Модель 75310 вантажопідйомністю 240 тонн оснащена двигуном Cummins.

Як бачите, на більшості моделей встановлені двигуни компаній, які зараз відмовилися від співпраці з БелАЗ. Проте це змусить БелАЗ активніше співпрацювати з Російським постачальниками, що своєю чергою посилить економічні позиції Росії. Росія також стане основним ринком збуту для білоруського виробника.