Сбой в работе электронной базы данных Государственной налоговой службы привел к срыву поставок топлива на АЗС. Если проблему не устранят заправкам нечем будет торговать.

Розничные операторы сегодня, 13 января, приостановили поставки нефтепродуктов на свои АЗС из-за сбоя в базе данных Государственной налоговой службы (ГНС). Об этом на своей странице в Facebook сообщил директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

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"С утра не регистрируются акцизные накладные – лежит основа налоговой. В обед вроде бы все заработало, но потом опять легло", – сообщил он.

По словам эксперта, бензовозы и газовозы не могут выехать из хранилищ и привезти топливо на автозаправочные станции, поскольку передвижение без накладных запрещено.

"Пару крупных сетей мне подтвердили, что утром не могут отправить машины за заправками. Думаю, что первые станции начнут останавливаться уже сегодня вечером. Завтра пятница. До выходных можно и не доехать", – подчеркнул С.Куюн.

Официальных разъяснений от налоговой службы пока нет. Как нет информации, когда система возобновит работу.