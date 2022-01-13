Збій у роботі електронної бази даних Державної податкової служби призвів до зриву поставок пального на АЗС. Якщо проблему не усунуть заправкам не буде чим торгувати.

Роздрібні оператори сьогодні, 13 січня, призупинили постачання нафтопродуктів на свої АЗС через збій у базі даних Державної податкової служби (ДПС). Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

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"З ранку не реєструються акцизні накладні – лежить основа податкової. В обід начебто все заробило, але потім знову лягло", — повідомив він.

За словами експерта, бензовози та газовози не можуть виїхати зі сховищ та привезти пальне на автозаправні станції, оскільки пересування без накладних заборонено.

"Пару великих мереж мені підтвердили, що вранці не можуть відправити машини за заправками. Думаю, що перші станції почнуть зупинятися вже сьогодні ввечері. Завтра п'ятниця. До вихідних можна і не доїхати", - наголосив С.Куюн.

Офіційних роз'яснень від Податкової служби наразі немає. Як немає інформації, коли система відновить роботу.