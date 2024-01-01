Сбой в работе сервисных центров МВД (обновлено)

Главный сервисный центр МВД сообщает о внеплановых технических работах в Национальной информационной системе. По состоянию на 14:00 предоставление услуг возобновлено.

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В сервисных центрах МВД возможны перебои в предоставлении услуг:

прием теоретических и практических экзаменов;

регистрация и перерегистрация транспортных средств;

назначение надлежащего пользователя.

Также продолжаются работы по обслуживанию Единого госреестра транспортных средств и Реестра админправонарушений в сфере безопасности дорожного движения. В связи этим возможны перебои в работе онлайн-сервисов в Дії и Кабинете водителя. В частности:

замена водительского удостоверения;

перерегистрация авто;

шеринг авто;

бронирование номерных знаков;

продление срока хранения номеров.

О возобновлении предоставления сообщили сегодня в 14:00.