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Сбой в работе сервисных центров МВД (обновлено)

В сервисных центрах МВД произошли перебои в предоставлении услуг. Перерегистрация транспортных средств, прием экзаменов и предоставление других услуг невозможно.
В работе сервисных центров МВД произошел сбой - Auto24
Евгений Гудущан
logo28 мая, 13:06
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Главный сервисный центр МВД сообщает о внеплановых технических работах в Национальной информационной системе. По состоянию на 14:00 предоставление услуг возобновлено.

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В сервисных центрах МВД возможны перебои в предоставлении услуг:

  • прием теоретических и практических экзаменов;
  • регистрация и перерегистрация транспортных средств;
  • назначение надлежащего пользователя.

Также продолжаются работы по обслуживанию Единого госреестра транспортных средств и Реестра админправонарушений в сфере безопасности дорожного движения. В связи этим возможны перебои в работе онлайн-сервисов в Дії и Кабинете водителя. В частности:

  • замена водительского удостоверения;
  • перерегистрация авто;
  • шеринг авто;
  • бронирование номерных знаков;
  • продление срока хранения номеров.

О возобновлении предоставления сообщили сегодня в 14:00.

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