Сбой в работе сервисных центров МВД (обновлено)

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Главный сервисный центр МВД сообщает о внеплановых технических работах в Национальной информационной системе. По состоянию на 14:00 предоставление услуг возобновлено.
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В сервисных центрах МВД возможны перебои в предоставлении услуг:
- прием теоретических и практических экзаменов;
- регистрация и перерегистрация транспортных средств;
- назначение надлежащего пользователя.
Также продолжаются работы по обслуживанию Единого госреестра транспортных средств и Реестра админправонарушений в сфере безопасности дорожного движения. В связи этим возможны перебои в работе онлайн-сервисов в Дії и Кабинете водителя. В частности:
- замена водительского удостоверения;
- перерегистрация авто;
- шеринг авто;
- бронирование номерных знаков;
- продление срока хранения номеров.
О возобновлении предоставления сообщили сегодня в 14:00.