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Збій у роботі сервісних центрів МВС: коли запрацює – невідомо

У сервісних центрах МВС стались перебої в наданні послуг. Перереєстрація транспортних засобів, приймання іспитів та надання інших послуг наразі неможливе.
У роботі сервісних центрів МВС стався збій - Auto24
Євген Гудущан
logo28 травня, 13:06
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Головний сервісний центр МВС повідомляє про позапланові технічні роботи в Національній інформаційній системі.

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У сервісних центрах МВС можливі перебої в наданні послуг:

  • приймання теоретичних і практичних іспитів;
  • реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;
  • призначення належного користувача.

Також продовжуються роботи з обслуговування Єдиного держреєстру транспортних засобів та Реєстру адмінправопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. У зв’язку цим можливі перебої в роботі онлайн-сервісів у Дії та Кабінеті водія. Зокрема:

  • заміна посвідчення водія;
  • перереєстрація авто;
  • шеринг авто;
  • бронювання номерних знаків;
  • продовження терміну зберігання номерів.

Про відновлення надання послуг обіцяють повідомити додатково.

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