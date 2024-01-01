Збій у роботі сервісних центрів МВС: коли запрацює – невідомо

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Головний сервісний центр МВС повідомляє про позапланові технічні роботи в Національній інформаційній системі.
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У сервісних центрах МВС можливі перебої в наданні послуг:
- приймання теоретичних і практичних іспитів;
- реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;
- призначення належного користувача.
Також продовжуються роботи з обслуговування Єдиного держреєстру транспортних засобів та Реєстру адмінправопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. У зв’язку цим можливі перебої в роботі онлайн-сервісів у Дії та Кабінеті водія. Зокрема:
- заміна посвідчення водія;
- перереєстрація авто;
- шеринг авто;
- бронювання номерних знаків;
- продовження терміну зберігання номерів.
Про відновлення надання послуг обіцяють повідомити додатково.