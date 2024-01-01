Збій у роботі сервісних центрів МВС: коли запрацює – невідомо

Головний сервісний центр МВС повідомляє про позапланові технічні роботи в Національній інформаційній системі.

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У сервісних центрах МВС можливі перебої в наданні послуг:

приймання теоретичних і практичних іспитів;

реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;

призначення належного користувача.

Також продовжуються роботи з обслуговування Єдиного держреєстру транспортних засобів та Реєстру адмінправопорушень у сфері безпеки дорожнього руху. У зв’язку цим можливі перебої в роботі онлайн-сервісів у Дії та Кабінеті водія. Зокрема:

заміна посвідчення водія;

перереєстрація авто;

шеринг авто;

бронювання номерних знаків;

продовження терміну зберігання номерів.

Про відновлення надання послуг обіцяють повідомити додатково.