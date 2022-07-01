Для электромобилей его отменили, а владельцы авто с ДВС и гибридов будут платить этот сбор и дальше.

Согласно Закону Украины от 21 июня 2022 года №2325-ІХ “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о пересмотре отдельных льгот по налогообложению”, во время первой регистрации автомобилей, оснащенных исключительно электрическими двигателями, сбор в Пенсионный фонд при первой регистрации авто платить не надо. То есть, теперь при ввозе электромобиля платится только акциз в размере 1 евро за каждый кВт мощности (то есть 40-120 евро за авто).

Также интересно, что делать, если не успел ввезти и растаможить авто до 1 июля?

При первой регистрации в Украине автомобиля нужно оплатить сбор в Пенсионный фонд в размере от 3 до 5% его стоимости. Он зависит от размера прожиточного минимума (п.м.). И хотя эта сумма с 1 июля 2022 года увеличилась до 2 508 гривен, ставка сбора в ПФ не изменилась. Она ведь зависит от размера прожиточного минимума на 1 января текущего года.

Учитывая предыдущий размер прожиточного минимума в размере 2 481 грн., при определении

выплаты стоимости сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при первой государственной регистрации легкового автомобиля следует применять следующие расчеты в зависимости от стоимости легкового автомобиля без учета НДС: