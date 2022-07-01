Для електромобілів його скасували, а власники авто з ДВЗ та гібридів платитимуть цей збір й надалі.

Згідно з Законом України від 21 червня 2022 року №2325-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України… щодо перегляду окремих пільг з оподаткування», під час першої реєстрації автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами, збір у Пенсійний фонд при першій реєстрації авто платити не треба. Тобто тепер при ввезенні електромобіля платиться лише акциз у розмірі 1 євро за кожен кВт потужності (тобто 40-120 євро за авто).

Також цікаво що робити, якщо не встиг ввезти та розмитнити авто до 1 липня?

Під час першої реєстрації в Україні автомобіля потрібно сплатити збір в Пенсійний фонд в розмірі від 3 до 5% його вартості. Він залежить від розміру прожиткового мінімуму (п.м.). І хоча ця сума з 1 липня 2022 року збільшилась до 2508 гривень, ставка збору в ПФ не змінилась. Адже вона залежить від розміру прожиткового мінімуму на 1 січня поточного року.

Враховуючи попередній розмір прожиткового мінімуму у розмірі 2481 грн, при визначенні

сплати вартості збору на обов'язкове державне пенсійне страхування під час першої державної реєстрації легкового автомобіля слід застосовувати такі розрахунки залежно від вартості легкового автомобіля без врахування ПДВ: