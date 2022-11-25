Служба безопасности разыскала активы президента АО "Мотор Сич" на сотни миллионов гривен. Это имущество приспешники обвиняемого собирались вывезти из Украины во избежание его ареста в рамках уголовного производства.
Сотрудники СБУ установили участников сделки. Ими оказались несколько руководителей структурных подразделений завода. Именно они пытались скрыть имущество своего председателя на территории подконтрольных коммерческих структур. В дальнейшем чиновники планировали вывезти «активы» за пределы Украины.
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Среди изъятого СБУ – раритетные автомобили и огнестрельное оружие, а также Скифское золото и предметы античных времен Киевской Руси.
Во время обысков правоохранители обнаружили и изъяли:
- 7 элитных автомобилей, в том числе 4 раритетных;
- катер;
- 3 охотничьих ружья и винтовку;
- обилие предметов старины народов Европы.
Выявленное имущество направлено на экспертизу. Продолжаются меры по наложению на него ареста.
Напомним, что контрразведка и следователи СБУ задержали президента АО Мотор Сич и руководителя одного из Департаментов предприятия в октябре этого года. По данным следствия, руководство завода в Запорожье наладило каналы поставок оптовых партий украинских авиадвигателей в РФ.